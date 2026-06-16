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Ya puedes elegir entre los 10 nominados como mejor restaurante en Arequipa.
Ya puedes elegir entre los 10 nominados como mejor restaurante en Arequipa.
Por Alejandra Garboza

La cocina arequipeña es una de las más representativas y valoradas del país gracias a su historia, diversidad de sabores y fuerte vínculo con las tradiciones locales. Los nominados a Mejor Restaurante en Arequipa en los Premios Somos reflejan esa riqueza culinaria a través de propuestas que van desde picanterías hasta espacios contemporáneos que reinterpretan los sabores de la región.

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