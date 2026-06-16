La cocina arequipeña es una de las más representativas y valoradas del país gracias a su historia, diversidad de sabores y fuerte vínculo con las tradiciones locales. Los nominados a Mejor Restaurante en Arequipa en los Premios Somos reflejan esa riqueza culinaria a través de propuestas que van desde picanterías hasta espacios contemporáneos que reinterpretan los sabores de la región.

Platos como el rocoto relleno, el adobo, el chupe de camarones, el solterito y el cau cau arequipeño continúan siendo parte fundamental de la identidad gastronómica local. Muchos de los restaurantes seleccionados han construido su prestigio apostando por recetas transmitidas de generación en generación, el uso de insumos de productores locales y técnicas que mantienen viva la esencia de la cocina tradicional arequipeña.

La categoría también evidencia la evolución de la escena gastronómica de Arequipa, donde conviven exitosamente tradición e innovación. Mientras algunas propuestas buscan preservar el legado de las históricas picanterías, otras exploran nuevas formas de presentar la cocina regional sin perder su identidad. El resultado es una oferta diversa que atrae tanto a los arequipeños como a viajeros nacionales e internacionales que encuentran en la ciudad uno de los destinos culinarios más importantes del Perú.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría mejor restaurante en Arequipa de los Premios Somos 2026:

13 Monjas

Dirección: Calle Santa Catalina 300-B1, Cercado de Arequipa

Chicha

Dirección: Calle Santa Catalina 210, Cercado de Arequipa

Cirqa

Dirección: Calle Sucre 104, Cercado de Arequipa

Grieta

Dirección: Calle Santa Catalina 300, Cercado de Arequipa

Kao

Dirección: Calle San Francisco 217, Cercado de Arequipa

La Benita de los Claustros

Dirección: Claustros de la Compañía de Jesús, Primer Patio, interior 13, General Morán 118, Cercado de Arequipa

La Nueva Palomino

Dirección: Leoncio Prado 122, Yanahuara

Laurita Cau Cau

Dirección: Progreso 319, Huaranguillo

Los Guisos Arequipeños

Dirección: Av. Lambramani 111, José Luis Bustamante y Rivero

Los Leños Picantería

Dirección: Fundo La Botada s/n, Yumina, Sabandía

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de las 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.