La Bella Luz volvió a los escenarios luego de varias semanas marcadas por la controversia que se generó tras la denuncia pública de Naldy Saldaña en contra del exdirector musical del grupo, César Sánchez. La agrupación realizó un concierto gratuito en Lima el último 5 de septiembre, donde se reencontró con sus seguidores e inició una nueva etapa bajo la dirección de Óscar Junior Custodio.

En medio de este esperado retorno, Óscar Custodio, fundador y dueño de La Bella Luz, habló sobre su presencia en esta nueva etapa de la orquesta y aclaró cuál será su función. Sus declaraciones se producen luego de que algunos seguidores cuestionaran su aparición durante el reciente concierto.

En conversación con Nueva Q, Custodio explicó que su intención no es recuperar el liderazgo de la agrupación, sino respaldar a su hijo, quien asumió la conducción del proyecto musical tras la polémica que involucró a la orquesta. “Yo lo único que quiero es que la música continúe, que dejen trabajar a mi hijo”, manifestó.

El fundador de La Bella Luz también destacó la experiencia que ha adquirido durante sus más de 30 años de trayectoria en la música y aseguró que continuará acompañando a Óscar Junior en esta nueva etapa. Según explicó, considera necesario transmitirle los conocimientos que obtuvo durante su carrera para ayudarlo a consolidar el proyecto.

“Mi hijo no puede abarcar todo, entonces yo tengo que estar para apoyarlo, darle mis conocimientos, mis experiencias y sacar adelante La Bella Luz”, señaló Custodio, quien también expresó su deseo de continuar produciendo música para el público que respalda a la agrupación.

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Óscar Junior asumió el liderazgo de La Bella Luz después de que su padre anunciara cambios en la conducción de la orquesta, en medio de la controversia originada por la denuncia de Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical y familiar de Custodio. El caso continúa bajo investigación de las autoridades.

La orquesta La Bella Luz aseguró que emprenderá un nuevo camino musical con dos presentaciones gratuitas en Lima y Monsefú. (Foto: Instagram / @orquestalabellaluzoficial)

La agrupación, por su parte, había anunciado su regreso a los escenarios con una serie de presentaciones en Lima y Chiclayo bajo el lema “Adiós Jamás”. El concierto del 5 de septiembre marcó así el primer encuentro con sus seguidores después de la pausa generada por la polémica.