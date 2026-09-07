Óscar Custodio, fundador y dueño de la orquesta La Bella Luz, pidió que dejen trabajar a su hijo, Óscar Junior Custodio, y reveló cuál será su papel en esta nueva etapa. (Foto: Captura de video / Instagram: @orquestalabellaluzoficial)
Óscar Custodio, fundador y dueño de la orquesta La Bella Luz, pidió que dejen trabajar a su hijo, Óscar Junior Custodio, y reveló cuál será su papel en esta nueva etapa. (Foto: Captura de video / Instagram: @orquestalabellaluzoficial)
Por Redacción EC

La Bella Luz volvió a los escenarios luego de varias semanas marcadas por la controversia que se generó tras la denuncia pública de Naldy Saldaña en contra del exdirector musical del grupo, César Sánchez. La agrupación realizó un concierto gratuito en Lima el último 5 de septiembre, donde se reencontró con sus seguidores e inició una nueva etapa bajo la dirección de Óscar Junior Custodio.

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