“La vida que me robaste” supera el millón de espectadores en su estreno. (Foto: Difusión)
“La vida que me robaste” supera el millón de espectadores en su estreno. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

“La vida que me robaste” se convirtió en la primera telenovela peruana cuyo capítulo de estreno fue exhibido de manera simultánea en una sala de cine y transmitido por televisión. La producción de Del Barrio Producciones para América Multimedia superó el millón 200 mil espectadores y alcanzó un promedio de 19 puntos de rating, picos de 22 y 38,4% de share, según cifras de Kantar Ibope Media.

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