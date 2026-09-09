“La vida que me robaste” se convirtió en la primera telenovela peruana cuyo capítulo de estreno fue exhibido de manera simultánea en una sala de cine y transmitido por televisión. La producción de Del Barrio Producciones para América Multimedia superó el millón 200 mil espectadores y alcanzó un promedio de 19 puntos de rating, picos de 22 y 38,4% de share, según cifras de Kantar Ibope Media.

Mientras el primer capítulo era emitido por América Televisión, el elenco de la producción y centenares de seguidores se reunieron en una sala de cine para observar en pantalla grande el inicio de la historia. De esta manera, el estreno se realizó de forma paralela en ambos formatos.

Con sus resultados de audiencia, “La vida que me robaste” se ubicó como líder absoluta de su horario. Según las cifras difundidas de Kantar Ibope Media, el estreno se posicionó además entre los mejores registros para una telenovela en el Perú de los últimos años.

La producción recibió la posta de “Señora del destino”, adaptación de Globo realizada también por Del Barrio Producciones para América Multimedia. Esta telenovela culminó su emisión con más de un millón 150 mil espectadores, picos de 21 puntos y 37,7% de share.

El estreno en cine contó además con una presentación musical de Brunella Torpoco. Al finalizar la proyección del primer capítulo, la cantante interpretó en vivo el tema principal de la telenovela ante el elenco y el público asistente.

Durante el evento, Michelle Alexander, CEO de Del Barrio Producciones, agradeció el respaldo de la audiencia y presentó al director Francisco Álvarez, destacando su trabajo al frente de la producción. La jornada también incluyó actividades y sorteos para los asistentes, entre ellos el premio principal: un automóvil eléctrico.

Karina Jordán, protagonista de la historia, destacó su regreso a la televisión después de cuatro años. La actriz interpreta a Mariana, personaje que, según explicó, enfrenta la pérdida de todo aquello que tiene y la separación de sus hijas.

“Estoy profundamente agradecida con el público por darnos la oportunidad de ingresar a sus hogares con esta historia tan hermosa y compleja de contar. Interpretar a Mariana es el reto emocional más fuerte de mi carrera en televisión” , expresó Jordán.

“La vida que me robaste” se emite de lunes a viernes por América Televisión, inmediatamente después de “Al fondo hay sitio”.