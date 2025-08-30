Este sábado 30 de agosto, Lima vivirá una de sus jornadas de mayor fervor religioso. Miles de fieles acudirán desde tempranas horas al santuario de Santa Rosa de Lima, ubicado en la primera cuadra de la avenida Tacna, en el Centro Histórico, para dejar cartas en el tradicional pozo de los deseos y participar de las celebraciones en honor a la patrona de América, Filipinas y las Indias Orientales.

Con el fin de garantizar un traslado ordenado y seguro, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó sobre las rutas y desvíos que se aplicarán en los principales sistemas de transporte durante el feriado.

Los usuarios del Metropolitano podrán llegar al templo a través de los servicios regulares A y C, que tienen parada en la estación Tacna, situada a escasos metros del santuario. El servicio funcionará en su horario habitual, desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m., con los alimentadores operando hasta la medianoche.

En paralelo, el corredor Azul modificará su trayecto para circular por las avenidas Alfonso Ugarte y Nicolás de Piérola. Durante la jornada, se habilitarán paraderos temporales en la plaza Dos de Mayo y en la intersección de Tacna con Nicolás de Piérola, lo que permitirá a los pasajeros descender a corta distancia del santuario.

En el caso del corredor Morado, el servicio 412 que conecta con San Juan de Lurigancho tendrá un recorrido restringido y solo llegará hasta el paradero Pizarro. Desde allí, los usuarios deberán caminar unas cuadras para alcanzar la avenida Tacna y acercarse al santuario.

El Metropolitano y los corredores Azul y Morado adaptarán sus recorridos para facilitar el acceso al templo. (Foto: ATU)

Para quienes utilicen transporte convencional, la ATU señaló que también se contará con opciones de acceso. Quienes circulen por la vía Evitamiento podrán descender en el paradero Rayito de Sol, mientras que los que transiten por el jirón Virú tendrán la alternativa de hacerlo en el paradero Salitral, a la altura de la avenida Tacna. Además, los que se desplacen por la avenida Pizarro dispondrán de un paradero del mismo nombre, que servirá como punto de referencia para ingresar al Centro Histórico.

Autoridades disponen cierres y desvíos en el Centro Histórico por celebración de Santa Rosa. (Foto: GEC)

La Policía Nacional del Perú (PNP) será la encargada de supervisar los cierres de vías y el control de accesos hacia el santuario. El despliegue policial se ajustará en función de la magnitud de la afluencia de fieles, por lo que se podrían disponer nuevos desvíos en el transcurso del día. La ATU indicó que cualquier modificación en las rutas será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales.

Horarios del transporte público

La ATU recordó que los sistemas de transporte público masivo operarán en sus horarios regulares durante este feriado. Los principales servicios funcionarán así:

Metropolitano: servicios regulares y alimentadores de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. (alimentadores hasta la medianoche).

servicios regulares y alimentadores de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. (alimentadores hasta la medianoche). Corredores complementarios: de 5:00 a. m. a 11:00 p. m.

de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. Línea 1 del Metro de Lima y Callao: de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.

de 5:00 a. m. a 10:00 p. m. Línea 2 del Metro de Lima y Callao: de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

Estos sistemas permitirán combinar trayectos para reducir tiempos de traslado y facilitar el acceso al Centro Histórico.