Resumen

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Ed Sheeran presenta esta noche su “LOOP Tour” en Lima con novedosa puesta en escena. (Foto: EFE/Mariscal)
Ed Sheeran presenta esta noche su “LOOP Tour” en Lima con novedosa puesta en escena. (Foto: EFE/Mariscal)
Por Redacción EC

La espera terminó para los seguidores de Ed Sheeran. El cantante británico se presentará esta noche en Lima como parte de su gira internacional “LOOP Tour”, espectáculo que marcará su regreso al país después de varios años y que contará con una propuesta escénica distinta a sus anteriores visitas.

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