La espera terminó para los seguidores de Ed Sheeran. El cantante británico se presentará esta noche en Lima como parte de su gira internacional “LOOP Tour”, espectáculo que marcará su regreso al país después de varios años y que contará con una propuesta escénica distinta a sus anteriores visitas.

La organización del evento confirmó el cronograma oficial para el concierto que se realizará en el Estadio Nacional.

Según detalló la producción, la apertura de la boletería Ticketmaster será a las 4:00 p. m., mientras que el ingreso del público al recinto comenzará desde las 5:00 p. m.

Posteriormente, el cantante y actor peruano Christian Meier subirá al escenario a las 7:45 p. m. como artista invitado antes de la presentación principal.

El show de Ed Sheeran está programado para iniciar a las 8:45 p. m.; sin embargo, los organizadores advirtieron que los horarios podrían modificarse por motivos técnicos y recomendaron al público llegar con anticipación.

Una de las principales novedades del concierto será la implementación de un Escenario B, una plataforma secundaria de formato 360° ubicada a más de 30 metros del escenario principal y conectada mediante una pasarela especial.

De acuerdo con la producción del tour, cerca de un tercio del espectáculo se desarrollará desde esta estructura, permitiendo al artista acercarse a distintas zonas del estadio y ofrecer una experiencia más inmersiva al público.

En los días previos al concierto, la banda irlandesa Beoga, que acompaña a Ed Sheeran en la gira, llegó anticipadamente al Perú y realizó actividades junto al músico peruano Lucho Quequezana.

Ambos artistas compartieron ensayos en el estudio del músico peruano y posteriormente ofrecieron una presentación gratuita en el bar McCarthy’s Irish Pub, donde interpretaron el tema Cariñito, una de las canciones más representativas de la música popular peruana.

Videos e imágenes de la presentación comenzaron a difundirse rápidamente en redes sociales entre los seguidores del artista británico.

La organización recomendó a los asistentes revisar previamente los accesos y las indicaciones publicadas en las redes oficiales de Move Concerts, además de tomar previsiones ante la alta afluencia de público y la congestión vehicular prevista en los alrededores del estadio.

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