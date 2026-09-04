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Resumen

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Explosión registrada en un cuartel militar deja por el momento dos fallecidos, siete desaparecidos y unas 59 personas heridas en Viacha (Bolivia). (EFE/ STR)
Explosión registrada en un cuartel militar deja por el momento dos fallecidos, siete desaparecidos y unas 59 personas heridas en Viacha (Bolivia). (EFE/ STR)
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Por Agencia AFP

Una fuerte explosión en una dependencia militar de Bolivia donde se guardaba material pirotécnico dejó este viernes al menos dos personas muertas y 59 heridas en una ciudad al sur de La Paz, informó la policía.

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