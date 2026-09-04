Una fuerte explosión en una dependencia militar de Bolivia donde se guardaba material pirotécnico dejó este viernes al menos dos personas muertas y 59 heridas en una ciudad al sur de La Paz, informó la policía.

La intensa detonación ocurrió alrededor de las 14h30 locales (18H30 GMT) en Viacha, a 30 km de la sede de gobierno.

Viviendas con ventanas rotas, escombros volando por los aires y una densa columna de humo negro que se elevó en medio de la ciudad: las imágenes quedaron grabadas en videos ciudadanos difundidos por medios locales.

Personas caminan junto a casas afectadas por la explosión registrada cerca a un cuartel militar que deja por el momento dos fallecidos, siete desaparecidos y unas 59 personas heridas, este viernes en Viacha (Bolivia). (EFE/ STR)

En los alrededores del recinto militar decenas de policías cerraron el paso a los transeúntes y a la prensa, constató un colaborador de la AFP.

En el lugar “se ha podido comprobar que hay dos personas fallecidas”, dijo a los medios el coronel policial Roger Roca, vocero de la institución.

Además, elevó el número de heridos a 59 y aseguró que otras siete personas se reportaron como desaparecidas.

Un informe anterior daba cuenta de 58 heridos y no precisaba decesos.

Integrantes de la Policía de Bolivia custodian un cuartel militar tras una explosión registrada que deja por el momento dos fallecidos en Viacha (Bolivia). (EFE/ STR)

La autoridad policial señaló que las víctimas todavía no habían sido “totalmente identificadas” y que en las próximas horas se desplegarán trabajos para remover los escombros.

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“Se tiene controlado el incidente”, aseguró. Bomberos trabajaban con camiones cisternas en el lugar para reducir el foco de calor, según imágenes difundidas por medios locales.

Investigación

El presidente Rodrigo Paz expresó su “profunda solidaridad con las familias de las personas fallecidas, con quienes resultaron heridas y con todos los vecinos afectados por las explosiones”.

“He instruido, además, que se realice una investigación minuciosa, técnica y transparente sobre lo sucedido. Debemos establecer con absoluta claridad las causas de este hecho, verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y determinar las responsabilidades que correspondan”, afirmó en X el mandatario.

Personal medico atiende en la zona de una explosión registrada en un cuartel militar en Viacha (Bolivia). (EFE/ STR)

Más temprano, un comunicado del Ministerio de Defensa informó que “el material que detonó correspondía a fuegos artificiales” asignados a la institución.

Ernesto Justiniano, ministro de Defensa, ordenó “mantener todos los medios necesarios para la atención de los heridos, apoyar a las familias y a los vecinos afectados” y “realizar una evaluación completa de los daños”.

“En este momento, nuestra prioridad está en las personas: atender a los heridos, acompañar a sus familias y continuar las labores de búsqueda y verificación”, agregó el ministro.

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