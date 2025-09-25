El Proyecto de Ley N.º 12572 declara de necesidad pública y prioridad nacional la creación de Unidades Móviles Especializadas en Detección Temprana del Cáncer en la Mujer Peruana, con el fin de enfrentar uno de los principales problemas de salud pública en el país: la elevada mortalidad por cáncer de mama y cuello uterino.

Actualmente, más del 80% de los casos se diagnostican en etapas avanzadas, lo que reduce las posibilidades de éxito en los tratamientos. Se calcula que cada día 21 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama —de las cuales 5 mueren— y 12 con cáncer de cuello uterino —con 6 fallecimientos diarios—. Esta situación se agrava en zonas rurales y periurbanas, donde las barreras de acceso a servicios especializados son mayores debido a la falta de infraestructura, personal y equipos médicos.

La propuesta se sustenta en un marco legal que respalda el derecho a la salud y la obligación del Estado de garantizar un acceso equitativo y oportuno a los servicios sanitarios. Destacan la Constitución, la Ley General de Salud, la Ley Nacional del Cáncer y el Decreto Legislativo sobre Gobierno Digital, que facilita el uso de tecnologías como telesalud e inteligencia artificial en la prestación de servicios médicos.

Para su implementación, se plantea una coordinación multisectorial. El Ministerio de Salud (Minsa) será el responsable técnico de las unidades móviles, mientras que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aportará en logística y conectividad. Los gobiernos regionales identificarán zonas prioritarias y los gobiernos locales apoyarán en campañas comunitarias. La Presidencia de la República dará liderazgo político para priorizar esta medida a nivel nacional.

¿Cómo serán las unidades móviles?

Las unidades móviles estarán integradas por un equipo multidisciplinario (médico, obstetra, tecnólogo médico y técnico en enfermería), equipadas con mamógrafos, colposcopios, ecógrafos y sistemas de diagnóstico asistido por inteligencia artificial. Su enfoque será territorial, priorizando áreas rurales y de difícil acceso, con integración digital mediante historias clínicas electrónicas y plataformas interoperables. El modelo se inspira en la experiencia exitosa del “Bus Clínica Mauchis”, que desde 2022 ha atendido a más de 3.200 mujeres en distintas regiones del país.

Los efectos esperados son: reconocimiento del cáncer femenino como prioridad nacional, fortalecimiento de la red de servicios de salud con clínicas móviles, reducción de brechas de acceso, fomento de la cultura de prevención y uso más eficiente de recursos públicos.

Cabe señalar que esta medida no implica un gasto fiscal adicional, ya que la ejecución se hará dentro del presupuesto vigente del Minsa mediante reasignación. Además, la detección temprana representa un ahorro sustancial, ya que los tratamientos en etapas iniciales son menos costosos, efectivos y menos invasivos que los tratamientos tardíos.

La propuesta se alinea con el Acuerdo Nacional, en los objetivos de equidad y justicia social (garantizar acceso universal a salud) y competitividad del país (promover ciencia y tecnología). Asimismo, responde a la agenda legislativa en materia de atención de enfermedades y fomento de innovación tecnológica.

En conclusión, el Proyecto de Ley N.º 12572 busca transformar la lucha contra el cáncer femenino en el Perú. A través de unidades móviles de alta tecnología, atención descentralizada y un enfoque preventivo, se pretende garantizar a las mujeres —sobre todo en sectores vulnerables— acceso oportuno a exámenes especializados, contribuyendo a salvar vidas, reducir costos y modernizar el sistema de salud.