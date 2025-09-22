La presidenta Dina Boluarte participó en la reunión de alto nivel por el 30° aniversario de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, en el marco de la 80° sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Durante su discurso, afirmó que el Perú viene tomando “acciones decididas” frente a las brechas estructurales que persisten y limitan el desarrollo de las mujeres y niñas en nuestro país.

Indicó que se han obtenido “resultados relevantes” al reducirse las brechas en el acceso a la educación y el mercado laboral, y un número creciente de mujeres accede a espacios de toma de decisiones y se han fortalecido las normas para combatir la violencia y la discriminación contra las mujeres.

“Sin embargo, aún persisten brechas estructurales que limitan el desarrollo de las mujeres y las niñas, pues la pobreza extrema y la multidimensional, la discriminación y la violencia nos siguen afectando desproporcionadamente”, enfatizó.

Boluarte Zegarra recordó que en el 2019 se aprobó la Política Nacional de Igualdad de Género y se cuenta con más de 400 Centros de Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional que actúan con un enfoque intercultural para atender casos de violencia contra las mujeres.

Finalmente, la jefa de Estado también remarcó que el matrimonio infantil fue abolido en nuestro país en el 2023.

Dina Boluarte tiene previsto participar en el plenario de dicha reunión y posterior clausura. Posteriormente, estará presente en la cena de trabajo de la Plataforma de Mujeres Líderes de la Asamblea General.

La presidenta también asistirá a un encuentro de empresarios iberoamericanos, organizado por Adam Smith Center for Economic Freedom y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), en el cual se expondrá las fortalezas del Perú para las inversiones.

En tanto, el martes 23 de setiembre, la presidenta del Perú se trasladará a la sede de la ONU, donde ofrecerá un saludo protocolar al secretario general António Guterres e intervendrá en el debate general.

Desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2022, Dina Boluarte promedia un viaje al exterior cada tres meses: ha estado en Japón, Indonesia, Francia, Ecuador, Ciudad del Vaticano (en dos oportunidades), Suiza, China, Alemania, Italia, Brasil y Estados Unidos (tres ocasiones).