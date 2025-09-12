Dónde comer en Santiago de Chile: restaurantes, brunchs y sabores locales que valen la pena

Sin un orden particular, presentamos una selección de propuestas de todo tipo, para disfrutar opciones locales como las sopaipillas o el completo, así como manjares marinos como los erizos o la centolla. También espacios para tomar un reconfortante brunch o propuestas con menús de degustación interesantes.

Casa Las Cujas

Casa Las Cujas nació hace once años en la playa de Cachagua, en la Quinta Región (Valparaíso), como una apuesta de “cocina de playa” centrada en los productos marinos de la costa chilena, con gran respeto por la estacionalidad y la frescura. En Santiago se instaló en la avenida Alonso de Córdova, dentro del llamado Barrio Patagónico, iniciativa de los hermanos Max, Juan Pablo y Domingo Raide. El chef a cargo es Antonio Moreno, quien lidera la cocina destacando productos con intervenciones sutiles que permitan sentir lo auténtico del mar.

Hoy Casa Las Cujas ofrece una carta que cambia con lo que entrega el mar cada día, pescados y mariscos frescos, con preparaciones que van de lo crudo a lo cocido, pastas marinas o frituras, siempre con un toque refinado. El ambiente conecta con la costa: luz, materiales claros, tonos que evocan la playa, y un lugar relajado pero elegante. El toque especial viene con un tanque donde se encuentran distintos mariscos vivos, que se pueden pedir y disfrutar en diversas preparaciones.

En nuestra visita comimos varios platos que capturan esa frescura y creatividad: camaroncitos de roca fritos en harina de arroz; chocha con salicornia y aceite de oliva; erizos frescos con un toque de trufa; tartar de centolla, además de otros pescados y mariscos frescos. Para rematar, vino ideal para cada platillo, lo que redondeó una experiencia culinaria completa.

Los camarones de roca fueron de los bocados favoritos, al ser crocantes, salados en su punto y adictivos. / Pierina Denegri Davies

Datos: Casa Las Cujas cuenta con dos locales, ubicados en Santiago de Chile (Alonso de Córdova 2467, Vitacura) y en el balneario de Cachagua (Av. Cachagua 324, Zapallar), ubicado en la región de Valparaíso. En el primer lugar atienden de lunes a domingo, desde la 1 p.m. Conoce más en el Instagram @casalascujas.

El Palacio de la Chorrillana

El Palacio de la Chorrillana es un espacio que reivindica uno de los platos más emblemáticos de Chile: la chorrillana, que consiste en una cama de papas fritas sobre la cual se coloca abundante carne, cebolla y huevo —a veces con la yema aún líquida encima—, ofreciendo una mezcla contundente, sabrosa, casual y muy popular. El lugar se enfoca en rescatar la versión tradicional de este plato y diversas variaciones curiosas, junto con otras preparaciones callejeras chilenas.

En este restaurante encontramos una rica chorrillana clásica, sopaipillas y terremoto (bebida), entre otras preparaciones chilenas. / Pierina Denegri Davies

El restaurante complementa esa propuesta con bebidas típicas como el terremoto, mezcla alcohólica tradicional que suele acompañar comidas informales (vino pipeño, helado de piña y granadina). No pueden faltar las cervezas y otros cocteles precisos para celebrar o compartir.

También ofrece sopaipillas (masa frita tradicional chilena a base de zapallo) acompañadas de chancho en piedra, una salsa ligera y fresca hecha a base de cebolla, tomate y condimentos que se prepara en mortero de piedra, lo que le da textura rústica. Esta combinación, tan sencilla como deliciosa, es un clásico de la mesa chilena.

El terremoto es una bebida a base de vino, caracterizada por su potencia y dulzor. / Pierina Denegri Davies

Datos: El Palacio de la Chorrillana se encuentra en Pío Nono 201, Ballavista. Atienden todos los días desde el mediodía. Descubre más en el Instagram @elpalaciodelachorrillana.

DeMo Magnolia

Este espacio es la evolución del proyecto DeMo, liderado por Pedro Chavarría, quien ha ganado reconocimiento en Chile como uno de los jóvenes chefs más interesantes. Se ubica en el Hotel Magnolia, en una antigua casona restaurada con ambiente más íntimo y refinado. El restaurante fue reconocido en The Best Chef Awards 2024, donde obtuvo un cuchillo en la categoría “Excellent”.

En el menú de degustación aprovechan insumos como la berenjena, combinada con queso y algas de temporada. Uno de nuestros favoritos de la visita. / Pierina Denegri Davies

La propuesta gira en torno a un menú de degustación (alrededor de 11 tiempos) que ensalza ingredientes locales y técnicas refinadas: fermentaciones, curados, caldos de cocción lenta, todo complementado con una presentación cuidadísima. Es un restaurante de alta gastronomía, con poca capacidad (reservas necesarias) y con atención al detalle, tanto visual como del sabor.

Durante nuestra visita disfrutamos de ese menú de 11 tiempos con preparaciones como: caldo de manitas de cerdo; mini lomito de cerdo; magret de pato con brioche; berenjena con queso de oveja y hongos de temporada; y de postre, bocados de sésamo negro acompañados de salsa de frutilla (fresa) lactofermentada.

Datos: DeMo Magnolia se encuentra en el primer piso del Hotel Magnolia (Huérfanos 539, Santiago). Atienden de martes a sábado. Reservas disponibles en su perfil de Instagram @demo.magnolia.

San Camilo

San Camilo es una panadería y pastelería con historia: se fundó en 1884 como una pequeña tienda en la esquina de San Pablo con Matucana, en Santiago. Es uno de los establecimientos más antiguos del rubro en Chile, con 140 años, reconocida por mantener recetas artesanales, calidad y un ambiente que remite a la tradición de panadería chilena.

En su carta ofrece variedad de panes típicos como la marraqueta (pan blanco crujiente por fuera, suave por dentro), distintos tipos de empanadas, sanguches clásicos, bollería fina, pasteles, alfajores y otras delicias dulces o saladas, junto con café y opciones de té. También ofrecen helados y panes dulces tradicionales, tamaño ideal para una tarde o para llevar y compartir.

Datos: Esta clásica panadería y pastelería cuenta con más de 60 locales en diversos puntos de Santiago. Conoce más sobre su propuesta en el Instagram @sancamilochile.

Divertimento Chileno

Este espacio juega, desde 1991, con lo mejor de la cocina chilena tradicional, enfocándose en productos locales, mariscos, platos de horno y preparaciones caseras, con ambiente relajado y acogedor. A la par, haciendo homenaje al origen de sus dueños (la familia Sacco), exploran la cocina italiana con algunos clásicos suculentos que los caracterizan.

Una de las peculiaridades que suman a la experiencia es la ubicación del local. Se encuentran en medio del Parque Metropolitano de Santiago, un espacio verde y con propósito recreativo y turístico.

Los erizos son un plato que no siempre está disponible, respetando las vedas correspondientes. Para disfrutarlo, es necesario preguntar si está disponible. / Pierina Denegri Davies

En nuestra visita probamos empanaditas fritas de pino —pino es la mezcla base de carne, cebolla, especias—, erizos frescos servidos con pan de ceniza (o tortilla en rescoldo), luego un pastel de choclo, asado de tira al vino tinto; y de postre, leche nevada. Fue una comida que reflejó muy bien la variedad de la carta: sabores sutiles, texturas distintas, desde lo muy marino hasta lo más clásico chileno dulce.

El pastel de choclo es uno de los bocados con toques dulces y salados que más gusta. / Pierina Denegri Davies

Datos: Divertimento Chileno se encuentra en Av. El Cerro 722, a los pies del Parque Metropolitano de Santiago. Atienden todos los días, desde la 1 p.m. Descubre más sobre su propuesta y horarios en el perfil de Instagram @rdivertimento.

Páramo The Cake

Páramo The Cake tiene una propuesta de brunch / cafetería que combina lo salado contundente (tostadas, sándwiches, empanadas) con dulces de alta pastelería. Ofrece un ambiente moderno, acogedor, ideal para mañanas o tardes tranquilas y con buena atención al detalle (presentación, variedad, combinación de ingredientes).

En este espacio las empanadas son contundentes y con varias opciones de rellenos, como carne mechada con queso, napolitana y de pino, entre otras. / Pierina Denegri Davies

La carta incluye tostadas con toppings generosos como palta, huevo, queso o jamón; croissants rellenos (como mozzarella y jamón); empanadas de carne mechada y queso, así como de champiñones y queso. Los postres llaman la atención: pavlova, kuchen de frutos rojos y torta de hojarasca de distintos sabores. Para acompañar, café en diversas presentaciones, chocolate caliente o chai latte, perfectos para quienes buscan algo más allá del café tradicional.

Datos: Páramo The Cake se encuentra en Huérfanos 2418, Santiago. Atienden de lunes a viernes, de 8 a.m. a 9 p.m. y sábados y domingos, desde las 9 a.m. Más información en el perfil de Instagram @paramothecake.

Dacarrow Coffee

Dacarrow Coffee es un café centrado en ofrecer opciones especiales con sabores poco comunes. Ambiente moderno y relajado, ideal para quienes disfrutan de la cultura del café, la experimentación con infusiones, sabores distintos y presentaciones cuidadas.

La carta incluye lattes tradicionales, macchiatos y cafés en distintas preparaciones. En nuestra visita probamos un orange espresso y un latte de lavanda, ambos equilibrados y con el punto preciso de café. También ofrecen otros sabores como: rosa, maple, menta o amaretto.

Datos: Dacarrow Coffee se encuentra en Merced 353, Barrio Lastarria. Atienden de lunes a viernes, de 8 a.m. a 9 p.m. y sábados y domingos, desde las 10 a.m. Descubre más de la propuesta en su perfil de Instagram @dacarrowcoffee.

Bonus: Sobre el completo

Hablar de la comida callejera chilena es hablar del completo, que a primera vista puede parecer simple, pero que guarda toda lógica detrás. Se trata de un bocado para disfrutar rápidamente, compuesto por pan suave con salchicha, que se corona con capas generosas de chucrut, tomate picado y mayonesae. La variante más famosa es el completo italiano, donde la palta se suma al tomate y la mayonesa para formar los colores de la bandera italiana, aunque también se pueden encontrar versiones con queso, salsas especiales u otras combinaciones.

Como parte de nuestro recorrido gastronómico, incluiremos una pequeña ruta de lugares para saborear el completo en Santiago y entender por qué este clásico es mucho más que un simple hot dog.