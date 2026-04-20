Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El servicio de ChatGPT experimentó una caída global la mañan de este lunes que dejó a miles de usuarios sin acceso durante varios minutos. La plataforma ya fue restablecida, aunque OpenAI no ha detallado las causas del fallo.
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