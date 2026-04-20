El servicio de ChatGPT experimentó una caída global la mañan de este lunes que dejó a miles de usuarios sin acceso durante varios minutos. La plataforma ya fue restablecida, aunque OpenAI no ha detallado las causas del fallo.

La interrupción comenzó alrededor de las 4:00 a. m., cuando el chatbot dejó de responder con normalidad y mostraba mensajes de error como “Hmm… something seems to have gone wrong” (“Mmm… algo parece haber salido mal”).

Según la plataforma Downdetector, se registraron más de 1.800 reportes de usuarios que señalaban problemas con el servicio. La caída también generó reacciones en la red social X, donde muchos internautas comentaron la interrupción.

OpenAI confirmó que su principal producto presentaba fallas, aunque indicó que su API continuaba operativa. Los problemas se concentraron en el chatbot y sus distintos módulos, incluido Codex.

Por el momento, no existe una explicación oficial sobre las razones de la caída. La empresa ha señalado que inició una investigación para determinar el origen del problema.

Tras varias horas de fallos, el servicio volvió a la normalidad, permitiendo nuevamente a los usuarios interactuar con el chatbot con regularidad.

Durante la interrupción, algunos usuarios optaron por alternativas como Gemini, de Google, o Claude, desarrollado por Anthropic.