Resumen

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Montaje con los logos de la empresa OpenAI, creadora de la inteligencia artificial ChatGPT. / REUTERS / DADO RUVIC
Montaje con los logos de la empresa OpenAI, creadora de la inteligencia artificial ChatGPT. / REUTERS / DADO RUVIC
Por Redacción EC

El servicio de ChatGPT experimentó una caída global la mañan de este lunes que dejó a miles de usuarios sin acceso durante varios minutos. La plataforma ya fue restablecida, aunque OpenAI no ha detallado las causas del fallo.

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