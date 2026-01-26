Daniel Menacho y Ximena Galiano se unen en la conducción de un programa concurso

Los actores peruanos Daniel Menacho y Ximena Galiano debutan juntos en la conducción de un programa concurso de trivias en vivo, una propuesta interactiva que premia el conocimiento y la cultura general a través de dinámicas en tiempo real.

El espacio se transmite de lunes a viernes a la 1 p.m. mediante la aplicación SILAGO, apostando por un formato digital que conecta a los participantes directamente desde sus dispositivos móviles y marca una nueva forma de entretenimiento en el país.

El programa se caracteriza por su mecánica sencilla y abierta al público. Los usuarios solo deben descargar la aplicación, registrarse y participar en cada transmisión, donde enfrentan 11 preguntas de cultura general para compartir un premio diario en efectivo, sin apuestas ni pagos previos.

Este tipo de concursos interactivos ya es tendencia a nivel internacional, especialmente en Europa, donde países como Suecia han consolidado el formato como un fenómeno de entretenimiento masivo basado en la participación colectiva y el juego en vivo.

Para Daniel Menacho y Ximena Galiano, esta experiencia representa una nueva etapa profesional, trasladando su carisma y experiencia actoral a la conducción de contenidos digitales innovadores y cercanos al público.

De esta manera, el programa se posiciona como una alternativa fresca que combina conocimiento, diversión y tecnología, consolidando una propuesta que ya conquista audiencias en el mundo y ahora apuesta por el mercado peruano.