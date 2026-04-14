Este domingo 19 de marzo, 39 762 profesionales de la salud rendirán la evaluación para el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I, que es organizado por el Ministerio de Salud (Minsa).

Los profesionales inscritos pertenecen a 12 carreras de ciencias de la salud, entre ellos: medicina humana, enfermería, obstetricia, farmacia y bioquímica, nutrición, odontología, tecnología médica, psicología, trabajo social, biología, medicina veterinaria e ingeniería sanitaria.

Serums 2026: ¿qué carreras tienes más inscritos?

Según el Minsa, la carrera con mayor número de inscritos es psicología, con 9589 postulantes. Le siguen:

Enfermería (8486)

Medicina humana (6894)

Odontología (4199)

Farmacia y bioquímica (2759)

Tecnología médica (2052)

Obstetricia (2049)

Nutrición (1158)

Trabajo social (1097)

Biología (857)

Medicina veterinaria (487)

Ingeniería sanitaria (135)

¿Qué temas se preguntará en la prueba Serums?

Los contenidos del examen están divididos en cinco bloques temáticos: Salud Pública, Cuidado Integral de Salud, Ética e Interculturalidad, Gestión de Servicios de Salud e Investigación.

El Minsa ha puedo a disposición de los postulantes, la bibliografía oficial recomendada. Para accedes debes ingresar al siguiente enlace.