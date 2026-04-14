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El Ministerio de Saluda ha puesto a disposición de los inscritos, la bibliografía oficial recomendada para la evaluación. Foto: Andina
El Ministerio de Saluda ha puesto a disposición de los inscritos, la bibliografía oficial recomendada para la evaluación. Foto: Andina
Por Redacción EC

Este domingo 19 de marzo, 39 762 profesionales de la salud rendirán la evaluación para el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I, que es organizado por el Ministerio de Salud (Minsa).

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