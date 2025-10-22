ANA intervendrá 65 puntos críticos del río Rímac hasta fin de año

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), del Midagri, ejecuta de forma ininterrumpida, desde enero de este año, trabajos de limpieza y descolmatación en diversas zonas del río Rímac . Es así que, a los 54 puntos críticos que ha intervenido hasta la fecha, se sumarán 11 más que se trabajarán hasta diciembre, en total serán 65 los puntos críticos que se intervendrán.

En total, serán 77.3 kilómetros los que se descolmatarán con el único objetivo de reducir el riesgo de desbordes y proteger a la ciudadanía ante el incremento del caudal.

Hasta octubre, la ANA ha retirado más de 500 mil metros cúbicos de sedimentos, el equivalente al tamaño de 200 piscinas olímpicas, beneficiando a cerca de 65 mil personas en la zona este de Lima Metropolitana.

Dentro del cronograma de trabajos de limpieza y descolmatación que se inicia en noviembre, para cumplir con la meta, la ANA pondrá a trabajar 34 máquinas pesadas distribuidas a lo largo de la cuenca.

Desde finales de 2024 y durante todo el 2025, la ANA ha sostenido sus intervenciones preventivas incluso en temporada de estiaje, cuando el caudal es bajo y las lluvias son escasas. Gracias a estas acciones, no se han registrado desbordes ni impactos significativos durante el presente año.

Todas estas labores se ejecutan en coordinación con las autoridades de la Mancomunidad Municipal Lima Este, integrada por los distritos de Ate, Chaclacayo, Lurigancho-Chosica, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Ricardo Palma, San Bartolomé, Matucana y San Mateo de Otao. Este trabajo conjunto también garantiza la protección de las fuentes de agua que abastecen a más de 11 millones de peruanos.