El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), viene realizando monitoreos ambientales semanales en los ríos Titire , Queulirijahuiri y Margaritani, así como en las quebradas Margaritani y Apostoloni, ubicados en las provincias de Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro, ante el cambio de coloración registrado en sus aguas.

MIRA AQUÍ: La Muralla de Chuquitanta: la aterradora zona de ajusticiamiento criminal de Lima y que acumula seis crímenes en solo un mes

Estas acciones tienen como finalidad determinar si el fenómeno está relacionado con las operaciones de la Unidad Fiscalizable Florencia-Tucari, de titularidad de la empresa Aruntani S.A.C.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

En cumplimiento del Acta del 14 de agosto de 2025, suscrita entre el OEFA, autoridades regionales y locales y representantes de la sociedad civil, el monitoreo de la calidad del agua se desarrolla en coordinación con el Gobierno Regional de Moquegua (GORE), la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas y las municipalidades de la zona.

De acuerdo con el cronograma establecido, estas evaluaciones se realizan semanalmente desde el 29 de agosto hasta el 27 de noviembre de 2025. En ese marco, el 12 de noviembre, el OEFA —con participación del GORE Moquegua— efectuó tomas de muestra en cinco puntos ubicados en los ríos Titire, Queulirijahuiri y Margaritani, así como en las quebradas Margaritani y Apostoloni.

Asimismo, en el ejercicio de sus competencias, el OEFA verifica el cumplimiento de medidas administrativas relacionadas con la captación y tratamiento de aguas ácidas, la remediación de cuerpos de agua, el retiro de tuberías no autorizadas, entre otras disposiciones aplicables.

LEE AQUÍ: Más de 160 cuentas de Marketplace venden datos personales verificados y reales desde 10 soles

Respecto a la presunta detección de equipos averiados y a la falta de registros en las estaciones de monitoreo, el OEFA descarta cualquier inoperatividad, ya que dicha situación corresponde al periodo regular de mantenimiento, durante el cual no se genera información. No obstante, en atención al principio de transparencia, la entidad brindará todas las facilidades para aclarar lo señalado por la Contraloría General de la República.

De esta manera, el OEFA mantiene una presencia permanente en el área de influencia de la Unidad Florencia-Tucari, garantizando la transparencia de las acciones de fiscalización y la participación activa de autoridades y comunidades locales en cumplimiento de la normativa ambiental.