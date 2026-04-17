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La versión beta trae pruebas en las animaciones de luz. (Foto referencial: freepik.es)
La versión beta trae pruebas en las animaciones de luz. (Foto referencial: freepik.es)
Por Agencia Europa Press

Google ha lanzado la beta 4 del sistema operativo Android 17 para los dispositivos de la gama Pixel, la última programada antes de su lanzamiento general, y en la que se menciona por primera vez la función ‘Pixel Glow’.

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