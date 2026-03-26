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Delcy Rodríguez permanece al mando del Ejecutivo de Venezuela y fue mencionada por Donald Trump en su reunión con el gabinete. (Fotos: EFE)
Delcy Rodríguez permanece al mando del Ejecutivo de Venezuela y fue mencionada por Donald Trump en su reunión con el gabinete. (Fotos: EFE)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó este jueves con la posibilidad de presentarse a las elecciones en Venezuela contra la presidenta interina, Delcy Rodríguez, debido a la popularidad que tiene en ese país.

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