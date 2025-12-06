Navidad y deporte: mantenerte activo en fiestas y no morir en el intento

Cualquiera que se haya propuesto seguir un programa de entrenamiento sabrá que el mayor reto al que te enfrentas no está en el entrenamiento en sí, sino en los obstáculos que enfrentas para llegar a tu meta.

Muchas veces, el trabajo y la familia se vuelven los ogros y dragones a los que debes enfrentarte para llegar a los brazos de la princesa que en este caso, vendría a ser: tu entrenador.

Y si la vida fuera un videojuego, la Navidad y el Año Nuevo serían el castillo en el que solo sobreviven los más fuertes y hábiles.

La experiencia me ha enseñado que es justamente en los momentos en los que la vida te desordena, cuando más debes abrazar tu estructura, tus salvavidas.

Nadie se tira al mar desde un barco y suelta el flotador porque no quiere cargar tantas cosas….

A nivel emocional y de energía, el impacto de los cambios en tu rutina es fuertísimo, pero hay algo más importante aún y es matemática pura:

Son 365 días al año. Si a eso le restas las vacaciones, los feriados, los viajes, los cumpleaños, los exámenes, etc.. te quedas solo con la mitad del año y ya hemos hablado antes de esto: somos el promedio de lo que hacemos, en pocas palabras: somos nuestra constancia y consistencia.

Te dejo 4 reglas de oro para pasar los siguientes 30 días y seguir siendo la persona que cuidas y que sabe perfectamente lo que le hace bien: