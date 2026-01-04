El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Malle Hague.

― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

Amo viajar en carro; manejar en rutas que permitan esa sensación deliciosa de velocidad y libertad.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Soy feliz. La versión “perfecta” sería tener una salud extraordinaria, y que mi trabajo no sea el punto del que dependan los ingresos de otros.

―¿Cuál es el rasgo que más te define?

Mi autenticidad, mi vulnerabilidad, mi capacidad de ser yo sin disfraces.

―¿Cuál consideras tu peor defecto?

Ser muy directa. A veces mi pragmatismo puede parecer falta de empatía, aunque por dentro esté sintiendo más de lo que muestro.

―¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Vivir en un mundo que olvide que somos humanos tratando con humanos. Eso me rompe.

―¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Ser yo. Sin negociación.

―¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La indiferencia. Que nada les importe.

―¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

“Depende”, “vamos por partes”, “¿qué quieres conseguir?”, “no es lo que haces, sino cómo lo haces”, y “te amo” (a mi marido, mil veces al día).

―¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Sobrevivir a la pandemia física y emocionalmente, y haber llegado a un ‘board’ internacional como Chief Growth Officer para LATAM. Mi vida es un logro en movimiento.

―¿En qué ocasiones mientes?

Todo el tiempo, cuando no es “políticamente correcto” decir la verdad completa.

―¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Ahora. Jamás imaginé estar del otro lado de preguntas que tantas veces leí en otros.

―¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

El azucarero de la casa de mis abuelos, reparado por mi abuelo. Cada vez que lo toco, los trae de vuelta.

―¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La generosidad. La capacidad de dar… y darse.

―¿Cómo te gustaría morir?

De manera natural, mientras duermo.

―¿Qué talento especial te gustaría tener?

Bailar danza contemporánea. Y cantar… ¡cantar de verdad!

―¿Qué persona viva te parece despreciable?

No lo sé. No creo que exista alguien “despreciable” en absoluto. Todo… depende. //