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Apple anunció el 20 de abril de 2026 que Tim Cook pasará a ocupar el cargo de presidente ejecutivo del consejo de administración, mientras que John Ternus, actual vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, se convertirá en el próximo director ejecutivo de Apple a partir del 1 de septiembre de 2026.
Apple anunció el 20 de abril de 2026 que Tim Cook pasará a ocupar el cargo de presidente ejecutivo del consejo de administración, mientras que John Ternus, actual vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, se convertirá en el próximo director ejecutivo de Apple a partir del 1 de septiembre de 2026.
/ Agencia EFE
Por Agencia EFE

La tecnológica Apple anunció este lunes que Tim Cook dejará de ser su director ejecutivo el próximo septiembre, cuando será reemplazado por John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware.

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