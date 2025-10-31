El mediocampista de Universitario de Deportes, Edison Flores, sorprendió tras realizarse un drástico cambio de look y, paralelamente, incursionar en el 'streaming’ a través de la plataforma Kick.

Y es que, cumpliendo una promesa por la victoria de Universitario en el Torneo Clausura 2025, donde el equipo logró su tercer título, Flores, de 31 años y conocido como ‘Orejas’, tiñó su cabello de rubio platino.

Edison Flores se tiñó el cabello de rubio

Flores utilizó su canal de 'streaming’ en Kick, donde ya acumula más de mil seguidores, para compartir el proceso del teñido.

“Gente, bueno, como ven… Me voy a dejar así hasta el año que viene. El primer día del año —o el segundo— me voy a pelar todo”, comentó entre risas, según el video titulado “Cumpliendo la promesa por el tri”.

El futbolista ha estado realizando transmisiones en la plataforma desde hace tres semanas, enfocándose en videojuegos como 'Call of Duty: Warzone’ y clips de su vida cotidiana (In Real Life o IRL).

Las imágenes mostraron al futbolista cenando con un grupo de amigos, donde estaba la joven Antonella Martorell, de 28 años y marketera de profesión

De ese modo, el cambio de look y la nueva faceta del jugador llegan en un momento que el propio Flores ha calificado de intenso.

En lo deportivo, celebra el tricampeonato con el club crema, mientras que en lo personal, este 2025 fue marcado por su ruptura con Ana Siucho en junio, madre de sus dos hijas.