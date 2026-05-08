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El doctor Fabrizio Vizcarra, director del Centro de Reproducción Asistida CERAS, lidera esta iniciativa que busca incorporar la preservación de la fertilidad como parte de la atención integral de pacientes oncológicos en edad reproductiva.
El doctor Fabrizio Vizcarra, director del Centro de Reproducción Asistida CERAS, lidera esta iniciativa que busca incorporar la preservación de la fertilidad como parte de la atención integral de pacientes oncológicos en edad reproductiva.
Por Samanta Alva Vargas

Recibir un diagnóstico de cáncer suele poner la vida en pausa. La atención se concentra, con razón, en iniciar el tratamiento, controlar la enfermedad y atravesar un proceso que puede ser física y emocionalmente desafiante. Sin embargo, los avances médicos también han cambiado la forma en que se mira el futuro de los pacientes: hoy, muchos tipos de cáncer pueden tratarse con éxito y más personas logran retomar sus proyectos de vida después de la enfermedad.

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